Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verursacher mehrerer Unfälle gesucht - Helfen Sie mit!

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach gleich mehreren Verkehrsunfällen das verursachende Auto und die dazugehörige Fahrerin oder den Fahrer. Nach bisherigem Erkenntnistand verursachte ein weißer Ford am Samstag, 20. September 2025, in Bulmke-Hüllen und Bismarck zwischen 21.15 Uhr und 21.30 Uhr mindestens drei Verkehrsunfälle, durch die jeweils ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Ein Unfall ereignete sich auf der Hüller Straße, zwei weitere auf der Bickernstraße. Zeugenaussagen zufolge ist davon auszugehen, dass alle drei Unfälle durch dieselbe Fahrerin oder denselben Fahrer verursacht wurden.

Die Polizei bittet die Fahrerin beziehungsweise den Fahrer des beteiligten weißen Fords, sich zwecks Sachverhaltsklärung, beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6241 oder der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu melden. Ebenso können sich Zeugen dort melden, die Hinweise für die Polizei haben.

