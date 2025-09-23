Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fährgäste eines Busses bei Unfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt am Montag, 22. September 2025, wurden vier Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt.

Ein 31-jähriger Busfahrer fuhr gegen 13.20 Uhr samt seinen Fahrzeuginsassen auf der Hiberniastraße und beabsichtigte links in die Ringstraße einzubiegen. Um den querenden Verkehr durchzulassen, kam der Bus im Kreuzungsbereich zunächst zum Stehen. Als der Busfahrer davon ausging, dass der entgegenkommende Verkehr durch eine rote Ampel stehen bleiben muss, setzte er seinen Abbiegevorgang fort. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Bochumer auf der Wildenbruchstraße in Richtung Verwaltungsgericht.

Eine Kollision zwischen dem Bus und dem Fahrzeug des Bochumers konnte nur durch eine Vollbremsung des Busfahrers verhindert werden. Durch die ruckartige Minderung der Geschwindigkeit verletzten sich vier Gelsenkirchenerinnen im Alter von 50, 75, 75 und 84 Jahren, die sich als Fahrgäste in dem Bus befanden, leicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

