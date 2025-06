POL-KN: (Konstanz) Betrunken gegen Straßenlaterne geprallt (20.06.2025)

Stockach, B31 (ots) - Ludwigshafen am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Ein 63-Jähriger war mit einer Honda auf der B31 von Stockach in Richtung Ludwigshafen unterwegs. An der Einmündung der Abfahrt von der Autobahn 98 bog ein 76-jähriger Toyota-Fahrer auf die B31 ab, übersah dabei den vorfahrtsberechtigten ...

mehr