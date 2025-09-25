PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autos durch Brandstiftung in der Feldmark beschädigt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach Brandstiftungen an zwei Autos in der Feldmark am Donnerstagmorgen, 25. September 2025, nach weiteren Hinweisen und Zeugen.

Die Fahrzeuge parkten nebeneinander in Parkbuchten an der Zeppelinallee. Gegen 2.30 Uhr sah ein aufmerksamer Zeuge in einem nahegelegenen Wohnhaus aus seinem Fenster und bemerkte zwei Flammen im Bereich der Radkästen der beiden Autos. Die alarmierte Polizei ermittelte Grillkohle oder ähnliches brennendes Material als Ursache der beiden Brände an den Reifen. Die Autos wurden durch die Flammen beschädigt. Die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter haben, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 an die Polizei zu wenden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

