Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Mehrere Schwerverletze nach Streit in Bismarck/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen war am Sonntagabend, 28. September 2025, mit einem Großaufgebot in Bismarck im Einsatz. Dort kam es gegen 20 Uhr zu einer Tumultlage zwischen 20 bis 30 Personen. Dabei wurden nach bisherigem Ermittlungsstand auch Messer, Elektroschocker und Baseballschläger eingesetzt. Die Beamten konnten drei männliche Tatverdächtige im Alter von 16, 29 und 52 Jahren und drei weibliche Tatverdächtige im Alter von 25, 28 und 50 Jahren vor Ort vorläufig festnehmen. Mindestens fünf Personen wurden schwer, vier davon lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei sperrte den Tatort an der Pommernstraße weitläufig ab und sicherte Spuren. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die nun unter anderem auch die Hintergründe der Tumultlage ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich telefonisch unter den Nummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell