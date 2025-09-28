Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen 40 Jahre alter Mann durch Messerstiche schwer verletzt/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Rettungskräfte waren am Sonntag, 28. September 2025, im Bahnhofscenter in der Altstadt im Einsatz. Dort kam es gegen 17.30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 40 Jahre alter Mann aus Castrop-Rauxel durch mehrere Messerstiche schwer verletzt wurde. Unmittelbar eintreffende Polizeibeamte haben im Nahbereich einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Zusammenhang mit der Tat zu stehen. Für die Dauer der Sachverhaltsaufnahme wurde der nördliche Bereich des Bahnhofscenter am dortigen Rolltreppenaufgang zum Busbahnhof abgesperrt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, melden sich bitte telefonisch unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

