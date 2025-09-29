Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt

Gelsenkirchen (ots)

Weil ein 42-jähriger Mann am Dienstag, 26. August 2025, um 15 Uhr mit einem Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen über die Turfstraße in Horst fuhr, sollte er angehalten und kontrolliert werden. Ein Streifenwagenbesatzung signalisierte dem Fahrer mit Blaulicht, Martinshorn und akustischen Anhaltesignalen, dass er stehen bleiben sollte. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach und setzte stattdessen seine Fahrt über die Straße Friedweise, Johannstraße und der Turfstraße fort. Im Kreuzungsbereich Turfstraße/Buerer Straße kam es zu einem körperlichen Kontakt zwischen einem bislang unbekannten Mann und dem E-Scooter-Fahrer. In dessen Folge stürzte der 42-jährige E-Scooter-Fahrer zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Die verfolgenden Beamten kümmerten sich um den Gestürzten und fixierten ihn zunächst, um weitere Fluchtversuche zu vermeiden. Der unbekannte Mann, mit dem es zu dem Zusammenstoß gekommen ist, entfernte sich währenddessen von der Unfallörtlichkeit ohne eine Aussage zu machen oder seine Personalien anzugeben.

Nun sucht die Polizei diese Person, um den Sachverhalt aufzuklären und zudem nach Zeugen, die Hinweise zu der Unfallsituation auf der Turfstraße machen können. Hinweise an das zuständige Verkehrskommissariat unter 0209 3656246 oder an die Einsatzleitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell