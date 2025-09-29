POL-GE: Folgemeldung zu: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen - 40 Jahre alter Mann durch Messerstiche schwer verletzt/Zeugen gesucht

Polizei Gelsenkirchen

Nach einem versuchten Tötungsdelikt im Bahnhofscenter in der Altstadt am Sonntag, 28. September 2025, bei dem auch ein Messer verwendet wurde, hat die Polizei Gelsenkirchen eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen (wir berichteten: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-pressemitteilung-der-staatsanwaltschaft-essen-und-der-polizei-gelsenkirchen-40-jahre-alter-mann-durch-messerstiche-schwer-verletztzeugen-gesucht).

Der 23-jährige Tatverdächtige aus Gelsenkirchen wurde vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen. Er wird heute, 29. September 2025, einem Haftrichter vorgeführt.

Der 40-jährige Verletzte aus Castrop-Rauxel befindet sich in einem stabilen, aber dennoch bedrohlichen Gesundheitszustand. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet noch einmal eindringlich Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, melden sich bitte telefonisch unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

