Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kirburg - Verkehrsteilnehmer entzog sich durch Wegfahren einer Kontrolle

Kirburg (ots)

Am Freitag, dem 10.10.2025 wollten Polizeibeamte gegen 14:45 Uhr in Kirburg einen schwarz/grauen Audi A4 kontrollieren. Der männliche Fahrer versuchte jedoch der Kontrolle durch schnelles Wegfahren zu entgehen. Hierbei fuhr er zunächst in Richtung Nauroth und später in Richtung Neunkhausen um anschließend in einen Feldweg, wieder in Richtung Kirburg, abzubiegen. Hier überholte er mehrere Fahrzeuge rücksichtlos. Auf dem Feldweg mussten einige Spaziergänger sogar auf die Seite springen, da das Fahrzeug dort mit ca. 120 km/h geführt wurde ohne die Geschwindigkeit zu verringern. Das Fahrzeug konnte kurz später in der Nähe der Halteranschrift festgestellt werden. Personen die Hinweise zur Sache machen können oder ggfls durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580
pihachenburg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

