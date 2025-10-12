Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

Bad Ems (ots)

Am 12.10.2025, gegen 21:10 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Ems einen E-Scooter in der Villenpromenade. Bei dem Fahrer konnten Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden. Diese Hinweise bestätigten sich nach einem freiwillig durchgeführten Schnelltest. Dieser reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Demnach wurde dem Betroffenen zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

