Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Strafanzeigen - und Platzverweise für alle: Polizei Dortmund greift nach Auseinandersetzung auf der Rheinischen Straße durch

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0841

Die Polizei Dortmund beendete entschlossen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Rheinischen Straße in Höhe der Stadtbahn-Haltestelle Heinrichstraße am vergangenen Samstag (26. September) gegen 18:50 Uhr. Nun laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Personen an der Schlägerei beteiligt, die zwei dort angesiedelten Ladenlokalen zuzurechnen sind. Sie gingen nach jetzigem Ermittlungsstand mit Dönermessern, Holzlatten und Besenstielen aufeinander los. Die Polizei Dortmund stellte diese Tatmittel allesamt sicher.

Drei Personen (19, aus Holland; 22, aus Dortmund; 31, aus Bochum) wurden bei der Schlägerei leicht verletzt. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten an der Schlägerei laufen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung, da im Zuge der Schlägerei auch ein Auto beschädigt wurde.

Die beteiligten Lokale wurden umgehend geschlossen. Außerdem erteilte die Polizei Dortmund allen Beteiligten Platzverweise, denen die Personen unverzüglich nachkamen.

Zeugen, die zur Tatzeit etwas gesehen haben oder sonstige Angaben machen können, melden sich bitte bei der Dortmunder Kriminalwache unter der 0231/132-7441.

