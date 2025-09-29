POL-DO: Polizei klärt über Gefahren und Fehlverhalten von E-Scooter-Fahrern auf
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0846
Morgen (Dienstag, 30. September 2025) zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr wird ein Team der Verkehrsunfallprävention einen Infostand auf dem Reinoldikirchplatz besetzen.
Bürgerinnen und Bürger können sich hier vor allem über die Gefahren und mögliches Fehlverhalten auf Elektrokleinstfahrzeugen (umgangssprachlich E-Scooter) informieren.
Die Beamtinnen und Beamten informieren schwerpunktmäßig über den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln oder auch die Sichtbarkeit beim Fahren auf einem E-Scooter.
Der Infostand ist einer von mehreren Infoständen der Verkehrsunfallprävention zu diesem Themenkomplex in den kommenden Wochen.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Dortmund
Kay-Christopher Becker
Telefon: 0231/132-1031
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell