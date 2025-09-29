POL-DO: UEFA Champions-League Spiel am Mittwoch: Polizei Dortmund veröffentlicht Fanbriefe und bittet um rechtzeitige Anreise
2 Dokumente
- 250924_Fanbrief_Bilbao_deutsch_ges1.pdf
PDF - 199 kB
- 250924_Fanbrief_Bilbao_spanisch_ges3.pdf
PDF - 216 kB
Dortmund (ots)
Am Mittwochabend (01.10.) trifft Borussia Dortmund im Signal Iduna Park auf Athletic Bilbao. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.
In ihrem Fanbrief gibt die Polizei den Heim- und Gästefans noch einmal die wichtigsten Hinweise in spanischer und deutscher Sprache.
Dazu gehören zum Beispiel der Verweis auf das Pyrotechnik-Verbot im gesamten Stadtgebiet sowie im Stadion. Außerdem raten wir dringend allen Fußballfans, rechtzeitig zum Stadion anzureisen, um pünktlich zum Anstoß im Stadion zu sein.
