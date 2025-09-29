PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Brände von Altpapiercontainern - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0840

In der Nacht zu Sonntag (28. September) kam es an insgesamt sieben Orten im Dortmunder Süden und Osten zu Bränden von Altpapier- und Altkleidercontainern. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen lagen die Tatzeiten zwischen 0 Uhr und 6 Uhr Zunächst brannte gegen 0 Uhr ein Altpapiercontainer im Grüningsweg in Dortmund-Asseln. Daraufhin kam es gegen 1:20 Uhr zu einem Feuer in der Schleefstraße. Gegen 3 Uhr brannte ein Container in der Kieferstraße, gegen 4:30 Uhr ein weiterer an der Kreuzung Kieferstraße/Grotenbachstraße. Eine Stunde später, gegen 5:30 Uhr, brannte ein Altkleidercontainer in der Schweizer Allee Ecke Canarisstraße in Dortmund-Aplerbeck. Gegen 5:40 Uhr kam es erneut zu einem Feuer im Grüningsweg. Zuletzt brannte es gegen 6 Uhr an der Ecke Schwerter Straße/Schlagbaumstraße. Ob Tatzusammenhänge bestehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Feuerwehr löschte alle Brände. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise verdächtige Feststellungen zu den Tatzeiten in der Nähe der Tatorte gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

