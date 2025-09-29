Polizei Dortmund

POL-DO: Jogger rettet 70-jährigen Mann aus dem Dortmund-Ems-Kanal

Dortmund (ots)

Das beherzte Einschreiten eines 64-jährigen Joggers am Dortmund-Ems-Kanal hat am Sonntag, 28.9., vermutlich einem 70-Jährigen das Leben gerettet.

Ein 64-jähriger Sportler bemerkte während seiner morgendlichen Joggingrunde am Dortmund-Ems-Kanal, auf Höhe des Ruderleistungszentrums Dortmund, Hilferufe. Er konnte eine männliche Person im Wasser des Kanals entdecken, die sich augenscheinlich in einer Notlage befand.

Der Jogger entkleidete sich sofort, sprang entschlossen in den Kanal und zog den 70-jährigen Mann aus Dortmund an das Ufer. Der Mann war unterkühlt, aber ansprechbar.

Laut eigenen Angaben befand er sich während seines Spaziergangs am Ufer des Kanals, als ihm übel wurde. In der Folge verlor er das Gleichgewicht und stürzte ins Wasser.

Zur weiteren Behandlung wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Dortmund dankt dem couragierten Mann für sein beherztes Eingreifen, durch welches Schlimmeres verhindert werden konnte.

