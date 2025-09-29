PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Nach roter Karte: Spieler schlägt Schiedsrichter gegen den Kopf

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0837

Am Sonntagnachmittag (28.09.) endete ein Spiel der Kreisliga B im Dortmunder Stadtteil Nette mit einem Polizeieinsatz. Ein Spieler schlug den Schiedsrichter, nachdem er die rote Karte sah.

Gegen 14:55 Uhr wurde die Polizei zu einer Sportanlage an der Straße "Zum Hallenbad" alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten saß der 28-jährige Schiedsrichter in seinem Auto, etwa 30 Personen befanden sich auf dem Parkplatz.

Nach ersten Erkenntnissen zeigte der Schiedsrichter einem 31-jährigen Spieler der Gastmannschaft die rote Karte. Daraufhin wurde er von mehreren Spielern bedrängt. Der 28-Jährige brach das Spiel ab, holte seine Sachen aus der Kabine und lief zu seinem Auto. Zahlreiche Spieler liefen ihm hinterher, der 31-Jährige versetzte ihm schließlich einen Faustschlag gegen den Kopf.

Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort durch eine Rettungsdienstbesatzung versorgt wurden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung ein.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

