POL-DO: Nach roter Karte: Spieler schlägt Schiedsrichter gegen den Kopf

Dortmund (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.09.) endete ein Spiel der Kreisliga B im Dortmunder Stadtteil Nette mit einem Polizeieinsatz. Ein Spieler schlug den Schiedsrichter, nachdem er die rote Karte sah.

Gegen 14:55 Uhr wurde die Polizei zu einer Sportanlage an der Straße "Zum Hallenbad" alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten saß der 28-jährige Schiedsrichter in seinem Auto, etwa 30 Personen befanden sich auf dem Parkplatz.

Nach ersten Erkenntnissen zeigte der Schiedsrichter einem 31-jährigen Spieler der Gastmannschaft die rote Karte. Daraufhin wurde er von mehreren Spielern bedrängt. Der 28-Jährige brach das Spiel ab, holte seine Sachen aus der Kabine und lief zu seinem Auto. Zahlreiche Spieler liefen ihm hinterher, der 31-Jährige versetzte ihm schließlich einen Faustschlag gegen den Kopf.

Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort durch eine Rettungsdienstbesatzung versorgt wurden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung ein.

