POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in der nördlichen Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Am späten Samstagabend (27. September) kam es in der nördlichen Innenstadt von Dortmund zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein Mann ist dabei schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge saß ein 56-jähriger Bosnier gegen 23:15 Uhr in einer Gaststätte in der Bornstraße, als ein bislang unbekannter Mann hinzukam und dem 56-Jährigen mit mehreren Stichen in den Rücken verletzte. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung der Schleswiger Straße.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Mann machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Hinweis für Medienvertreter:

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an die zuständige Staatsanwältin, Frau Andersson, unter Tel. 0172/2913912.

