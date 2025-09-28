Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer bei Unfall in Dortmund-Mitte schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0834

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (26. September) in Dortmund-Mitte ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Gegen 15:15 Uhr fuhr ein 42-jähriger Dortmunder mit seinem Kia auf der Rheinischen Straße in westliche Richtung. Auf Höhe der Oswaldstraße beabsichtigte er nach links in diese abzubiegen. Dabei übersah er aus bislang unbekannter Ursache den entgegenkommenden 51-jährigen Motorradfahrer aus Dortmund, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch die Kollision stürzte der 51-Jährige.

Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Sowohl der Kia als auch das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Hinweis für Medienvertreter:

Rückfragen richten Sie bitte ab Montag zu den üblichen Bürozeiten an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell