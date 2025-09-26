Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt an der Reinoldikirche: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0829

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Donnerstagabend (25.09.) setzten unbekannte Täter das Schlaflager zweier Obdachloser an der Reinoldikirche in Brand. Der Brand konnte glücklicherweise schnell gelöscht werden, die Männer blieben unverletzt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und bittet um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen schliefen zwei Obdachlose (51 und 43) am westlichen Nebeneingang der evangelischen Stadtkirche St. Reinoldi am Ostenhellweg. Gegen 18:45 Uhr verschütteten zwei Männer eine bislang unbekannte Flüssigkeit und zündeten diese anschließend an. Dadurch geriet ein Schlafsack in Brand. Die Obdachlosen bemerkten das Feuer rechtzeitig und blieben unverletzt. Durch die Verpuffung einer Deodose bildete sich kurzzeitig eine Stichflamme.

Zivile Einsatzkräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) wurden auf den Brand aufmerksam und konnten die Flammen mit Hilfe eines weiteren Zeugen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Die beiden unbekannten Täter flüchteten in Richtung Brückstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Zeugen konnten die Täter wie folgt beschreiben:

1. Täter: 23 bis 25 Jahre alt, 170 bis 185 cm groß. Blonde Haare am Hinterkopf, ansonsten Glatze. Trug dunkle Kleidung und einen beigen Rucksack.

2. Täter: 23 bis 25 Jahre alt, 170 bis 185 cm groß. Trug dunkle und beige Kleidung.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zur Tat oder den flüchtigen Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der 0231/132-7441 entgegen.

Hinweis für Medienvertreter: Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich Oberstaatsanwalt Carsten Dombert unter 0231/92626102.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell