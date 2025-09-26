Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen einer Person und einer Stadtbahn - 38-Jähriger leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0831

Am Donnerstag (25. September) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 38-jährigen Fußgänger und einer Stadtbahn an der Haltestelle Funkenburg in Dortmund Mitte. Der Fußgänger wurde nach aktueller Erkenntnis leicht verletzt.

Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr ein 63-jähriger Stadtbahnfahrer mit der U43 gegen 17:40 Uhr von Westen kommend in die Haltestelle Funkenburg ein. Er musste zunächst an der Ampel für die Stadtbahn warten. Als diese "Grün" zeigte, fuhr er mit der Stadtbahn langsam in die Haltestelle ein. Als die Bahn den Bahnsteig erreichte, machte ein 38-Jähriger einen Ausfallschritt und fiel seitlich gegen die Bahn. Es kam zu einer Kollision direkt am Führerhaus der Stadtbahn. Der Mann fiel zu Boden und wurde dabei leicht verletzt.

Der Stadtbahnführer hielt die Bahn unmittelbar an und verständigte den Notruf. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fußgänger unter Alkoholeinfluss stand. Der 38-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

