POL-DO: Zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund beobachten Drogenhandel im Stadtteil Eving - Messertrageverbot angeregt

Der Evinger Platz im Dortmunder Stadtteil Eving ist als Drogenumschlagsplatz bekannt. Deswegen haben zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund am Donnerstag (25. September 2025) entsprechende Kontrollen durchgeführt.

Gegen 16:15 Uhr bemerkten die Beamten zwei Dortmunder (20 und 45 Jahre alt), die sich unterhielten und Gegenstände austauschten. Der 20-Jährige holte zudem Gegenstände aus einem angrenzenden Gebüsch. Als der 45-Jährige den Platz verließ, schaute sich der 20-Jährige immer wieder nervös um und telefonierte.

Bei einer abgesetzten Kontrolle fanden die Einsatzkräfte bei dem 45-Jährigen Betäubungsmittel, welches sie sicherstellten. Der Mann gab an, diese zuvor bei dem Dortmunder gekauft zu haben. Als die Polizisten den mutmaßlichen Händler kontrollierten, fanden sie Pfefferspray und eine geringe Bargeldsumme. Im Gebüsch versteckte der 20-Jährige Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, eine Feinwaage sowie einen messerähnlichen Gegenstand.

Der 20-jährige Dortmunder wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Betäubungsmittel und Gegenstände wurden sichergestellt. Zudem wurde ein Messertrageverbot angeregt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Handels mit Betäubungsmitteln.

