POL-ME: Nach versuchtem Diebstahl: Männer fahren Frau an - Langenfeld - 2501111

Am Mittwochabend, 29. Januar 2025, brachen zwei Männer in Langenfeld-Richrath ein Handwerker-Fahrzeug auf und beabsichtigten, mehrere Werkzeuge daraus zu entwenden. Auf ihrer Flucht fuhren sie eine Zeugin an. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zu den Tätern.

Folgendes ist geschehen:

Nach dem aktuellen Kenntnisstand bemerkte eine aufmerksame Zeugin im Bereich der Jahnstraße / Berghausener Straße um etwa 21:45 Uhr einen weißen Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen. Die 54-jährige Langenfelderin beobachtete, wie zwei Männer aus dem Wagen stiegen, in ein dort geparktes Handwerker-Fahrzeug eindrangen und mehrere Werkzeuge entnahmen.

Die Zeugin machte auf sich aufmerksam, woraufhin die Männer ohne die Werkzeuge wieder in ihren Opel Combo stiegen und flüchten wollten. Die 54-Jährige versuchte, sie daran zu hindern und stellte sich auf die Fahrbahn. Hierbei wurde sie von den Männern angefahren und leicht verletzt.

Die Täter, beide mit osteuropäischem Erscheinungsbild und schwarzer Bekleidung, entfernten sich anschließend mit ihrem Opel in Richtung Jahnstadion.

Die Polizei hat gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet nun um Hinweise:

Wer hat verdächtige Beobachtungen in Richrath und Umgebung gemacht, die mit der geschilderten Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Angaben zu den gesuchten Männern oder dem Fluchtfahrzeug machen oder sonstige Hinweise geben? Die Polizei Langenfeld nimmt Hinweise jederzeit unter der Telefonnummer 02173 288-6310 entgegen.

