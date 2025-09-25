Polizei Dortmund

POL-DO: Schnelle Festnahmen nach Einbruch in ein Restaurant an der Schillingstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0826

In der Nacht zum Donnerstag (25.09.) brachen zwei Männer in eine Gaststätte im Dortmunder Stadtteil Mitte ein. Kurz darauf klickten die Handschellen.

Gegen 0:20 Uhr hörten Zeugen ein lautes Klirren. Kurz darauf bemerkten sie zwei dunkel gekleidete Personen, die aus dem Wintergarten eines Restaurants an der Schillingstraße flüchteten. Die Zeugen wählten den Notruf.

Als die Beamten kurz darauf am Restaurant eintrafen, stellten sie fest, dass eine Terassentür beschädigt war. Außerdem fanden sie einen Rucksack und eine Brechstange. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung fielen den Beamten an der Ecke Lindemannstraße / Essener Straße zwei Männer auf, die sich beim Erblicken des Streifenwagens nervös umschauten. Die Beamten entschlossen sich für eine Kontrolle. Eine Verletzung an der Hand sowie eine Glasscherbe an der Schuhsohle brachten die Männer schnell in Erklärungsnot. Was die beiden offenbar nicht wussten: Eine Kamera im Restaurant hatte einen der Männer gefilmt.

Die Beamten nahmen das Duo, einen 26-jährigen Ungarn sowie einen 44-jährigen Deutschen, vorläufig fest. Beide haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Beute: Ein iPad und 30 Euro. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Gaststätten. Erste Ermittlungen ergaben, dass beide erst vor wenigen Monaten Haftstrafen verbüßt hatten. Das Duo wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

