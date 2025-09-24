PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DO: Diebstahl aus Werttransporter in Dortmunder Fußgängerzone - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0820

Am 17. September 2025, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich in der Betenstraße in der Dortmunder Innenstadt ein Diebstahl aus einem Werttransporter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Der 55-jährige Fahrer eines Toyota-Werttransporters wurde im Bereich der Fußgängerzone in der Betenstraße von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihn auf angebliche Nägel unter einem Reifen hinwies. Als der Fahrer nachsah, nutzte ein zweiter Täter die Gelegenheit, stieg in den Laderaum des Fahrzeugs, entwendete drei Pakete und flüchtete mit seinem Komplizen. Die beiden Täter liefen gemeinsam in Richtung Norden.

Der Fahrer beschreibt die Personen wie folgt: Der erste Mann ist etwa 180-185 cm groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er hat kurze, dunkle Haare, trug eine Brille mit silbernem Rand und einen langen schwarzen Mantel. Der zweite Mann ist zwischen 25 und 45 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare, einen dunklen Bart rund um den Mund und trug eine dunkle Lederjacke.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu den flüchtigen Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund zu melden. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

