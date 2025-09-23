PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach einem Fahrradunfall in Lünen - ein Radfahrer flüchtete

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0822

Am Freitagabend (19. September) kam es zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern auf der Horstmarer Straße in Lünen. Ein 87-jähriger Rennradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der andere Radfahrer flüchtete nach einem kurzen Gespräch. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:15 Uhr fuhr der 87-jährige Lüner mit seinem Fahrrad auf der Horstmarer Straße in Richtung Schloss Schwansbell. Auf Höhe der Einmündung "Am Friedhof" kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Beide Männer stürzten. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der jüngere Radfahrer davon, ohne zuvor seine Personalien anzugeben.

Der Mann soll zwischen 28 und 32 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß sein. Er trug keinen Helm und hatte kurze, schwarze Haare. Seine Figur war schlank, sportlich und seine Arme waren vollständig tätowiert. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er ein weißes Tanktop.

Die Polizei bittet nun Personen, die Angaben zum Unfall und/oder zu dem flüchtigen Radfahrer machen können, sich bei der Polizeiwache in Lünen unter der 0231/132-3121 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

