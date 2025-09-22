Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach einem schweren Raub auf den Kiosk "Mini-Markt" in der Hangeneystraße in Dortmund-Huckarde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0818

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines schweren Raubes.

Samstagnacht (20.09.2025) gegen 23 Uhr stürmten drei männliche, vermummte Personen in den Kiosk "Mini Markt" in der Hangeneystraße in Dortmund-Huckarde. Während ein Täter die Eingangstür zu zog, rannten die anderen beiden Räuber auf den Kioskinhaber zu und brachten ihn mit einem Tritt zu Boden. Der Kioskinhaber wurde dabei leicht verletzt.

Ein Täter fixierte den Geschädigten, während die beiden anderen das Bargeld in Höhe eines geringen dreistelligen Betrags aus der Kasse nahmen und mehrere Zigarettenschachteln aus einem Regal in einen großen blauen Müllsack verstauten. Anschließend flüchteten die Räuber mit der Beute in Richtung Rathoffsweg. Laut Zeugenaussagen stiegen sie dort in einen im Einmündungsbereich geparkten dunklen Audi und fuhren davon.

Während der Tatbegehung waren die Räuber mit dunklen Trainingsanzügen bekleidet, hatten Kapuzen über den Kopf gezogen und trugen einen Mund-Nasen-Schutz.

Wenige Stunden später, am 21.09. gegen 4 Uhr morgens, meldeten Zeugen ein verdächtiges, unverschlossenes Fahrzeug der Marke Audi mit laufendem Motor an der Straße "Am Hartweg" auf Höhe der Hausnummer 160 über den Notruf. Personen befanden sich nicht vor Ort. Die eingesetzten Beamten stellten das Auto sicher. Ob es sich dabei um das Fluchtfahrzeug der Räuber handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Raub auf den Kiosk oder zum sichergestellten Fahrzeug machen können, die zur Ergreifung der Täter führen könnten. Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell