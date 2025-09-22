Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub - Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0817

Nach einem Raubdelikt am Sonntagabend (21. September) in der Dortmunder Innenstadt konnte die Polizei Dortmund vier Tatverdächtige im Nahbereich ermitteln.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 16-jähriger Dortmunder gegen 20:00 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Kampstraße von mehreren Personen körperlich angegriffen worden. Die Täter schlugen und traten den Jugendlichen. Dabei erlitt er unter anderem Gesichtsverletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Zudem entwendeten die Angreifer seine Tasche mit darin befindlichen Kopfhörern.

Zeugen beobachteten die Flucht und stellten Videomaterial zur Verfügung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen Einsatzkräfte drei Verdächtige im Bereich des Dortmunder U fest. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte kurze Zeit später an der Chemnitzer Straße angetroffen werden. Bei einem der Festgenommenen fanden die Einsatzkräfte eine Tasche mit Kopfhörern, deren Zuordnung zum Geschädigten derzeit geprüft wird.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 17-Jährige und zwei 18-Jährige. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden Haftgründe geprüft; die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor.

Die vier Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verdacht des schweren Raubes. Ein Verbrechenstatbestand, der mit einer Mindeststrafe von drei Jahren Freiheitsstrafe belegt ist.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell