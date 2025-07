Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Takko-Markt Bad Münder

Bad Münder (ots)

Zwischen Dienstag (29.07.2025) gegen 20:00 Uhr und Mittwoch (30.07.2025) gegen 08:45 Uhr kam es in dem Bekleidungsgeschäft "Takko" Am Rohmel-Center in Bad Münder zu einem Einbruch.

Mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich über das Dach des Gebäudes gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten. Die Täter gelangten in das Geschäft und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Dabei wurde auch ein Tresor angegangen und Bargeld entwendet. Drei unbekannte Täter verließen anschließend unerkannt den Tatort und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

