Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: Mutmaßliche Taschendiebe festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am frühen Sonntagmorgen (04.05.2025) am Hauptbahnhof in Stuttgart zwei mutmaßliche Taschendiebe im Alter von 19 und 20 Jahren festgenommen.

Zunächst soll der 19-jährige algerische Staatsangehörige gegen 04:20 Uhr in einen am Gleis 14 bereitstehenden Regionalexpress eingestiegen sein und versucht haben, einem schlafenden 20-jährigen Fahrgast das Smartphone aus dessen Hosentasche zu entwenden. Der 20-jährige deutsche Staatsangehörige soll hierbei jedoch aufgewacht sein, sodass es zu keinem Diebstahl kam. Anschließend soll der Tatverdächtige aus dem Zug ausgestiegen und weggelaufen sein, woraufhin der Fahrgast ebenfalls ausstieg. Nach derzeitigem Kenntnisstand stellte sich kurz danach am Bahnsteig heraus, dass einem auf einer Wartebank schlafenden 40 Jahre alten Reisenden mit deutscher Staatsangehörigkeit das Mobiltelefon entwendet wurde. Der 20-Jährige alarmierte daraufhin umgehend die Bundespolizei und verfolgte den Tatverdächtigen bis zum Bahnsteig 10. Beim Eintreffen der Polizeistreife stellten die Beamten, neben dem 19-jährigen Tatverdächtigen, den 20-jährigen Begleiter, ebenfalls mit algerischer Staatsangehörigkeit, fest. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die eingesetzten Bundespolizisten das Mobiltelefon des 40-jährigen Geschädigten bei dem 20-jährigen Begleiter auf und stellten es sicher.

Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete und in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten sie anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell