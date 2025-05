Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender von Unbekannten bedroht

Aalen (ots)

Zu einer Bedrohung durch zwei bislang unbekannte Täter ist es am Samstagabend (03.05.2025) in einem Regionalzug in Richtung Heidenheim gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 16-jähriger Reisender zusammen mit zwei Begleiterinnen im Alter von 16 und 18 gegen 18:30 Uhr in dem Zug, als die beiden Unbekannten in Aalen eingestiegen sind. Aus noch unbekannten Gründen beleidigten die beiden Männer die zwei Begleiterinnen mit deutscher Staatsangehörigkeit unvermittelt und bedrohten anschließend den 16 Jahre alten Reisenden. Weiterhin soll ein Tatverdächtiger den 16-jährigen deutschen Staatsangehörigen an dessen Kragen gezogen haben, sodass dieser Schmerzen am Hals verspürte. Bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten der Landespolizei flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung. Einer der beiden Männer wird mit kurzen dunklen Haaren und Bart beschrieben. Zur Tatzeit soll er dunkel gekleidet gewesen sein und weiße Sneaker getragen haben. Sein Begleiter trug offenbar ebenfalls ein Bart und hatte blonde Haare. Er war nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer hellen Jeanshose, einem blauen Pullover sowie schwarzen Sneaker bekleidet. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern nimmt die zuständige Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

