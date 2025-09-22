Polizei Dortmund

POL-DO: In Lünen brannten zwei Autos: Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0821

Am Montagmorgen (22. September) brannten in Lünen zwei Autos. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 4 Uhr morgens gerieten zwei nebeneinander geparkte Autos in der Straße Zum Dahl 12 in Lünen in Brand. Die Fahrzeuge standen auf einem Parkstreifen südlich der Fahrbahn.

Die Feuerwehr löschte die beiden in voller Ausdehnung brennenden Autos (ein Skoda und ein Chevrolet).

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Flammen schlugen von dem in Brand gesetzten Fahrzeug auf den zweiten Wagen über.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell