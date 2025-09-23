PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DO: 25-Jähriger bei Unfall auf der Dorstfelder Allee schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0823

Am Dienstagmorgen (23. September, 7.28 Uhr) ist ein 25-jähriger Dortmunder bei einem Verkehrsunfall an der Dorstfelder Allee / Höfkerstraße schwer verletzt worden.

Ein 59-jähriger Bochumer war mit einem Fahrmischer in südlicher Richtung unterwegs und wechselte kurz vor der Unfallörtlichkeit den Fahrstreifen. Dabei stieß er mit dem Auto des Dortmunders zusammen.

Der Bochumer blieb unverletzt. Der Dortmunder musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wurde schwer verletzt, Lebensgefahr bestand nach Auskunft der behandelnden Ärzte jedoch nicht.

Am Lkw entstand leichter, am Auto erheblicher Schaden. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Dorstfelder Allee im Bereich der Höfkerstraße zeitweise komplett

