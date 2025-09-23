PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Alleinunfall auf der A2 - 25-Jähriger schwerverletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0824

Am Dienstagmorgen (23. September) kam es zu einem Alleinunfall auf der A2 kurz vor der Anschlussstelle Lünen-Süd. Ein 25-jähriger Dortmunder wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Mann gegen 5:15 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Sein Fahrzeug drehte sich und wurde bis nach rechts gegen die Leitplanke auf der anderen Seite der Fahrbahn geschleudert. Dabei wurde der Dortmunder schwer verletzt.

Er wurde von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Zunächst ging man vor Ort davon aus, dass der Dortmunder in Lebensgefahr schwebte. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht diese jedoch nicht mehr. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Dortmund hat den Unfall aufgenommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn teilweise komplett gesperrt. Gegen 9:15 Uhr konnte die Polizei alle Sperrungen wieder aufheben.

Derzeit wird von einem Sachschaden von über 20.000 EUR ausgegangen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

