Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht an der Bornstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0825

Ein bislang unbekannter Autofahrer erfasste am Donnerstag, den 11. September 2025, ein Mädchen auf der Bornstraße. Die Polizei sucht jetzt Zeugen sowie den Autofahrer.

Die 15-jährige Dortmunderin wollte gegen 21:10 Uhr einen Zebrastreifen an der Bornstraße überqueren, um zur dortigen Bahnhaltestelle zu gelangen. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Die beiden Personen, die mit dem Auto unterwegs waren, hielten zunächst an und erkundigten sich nach dem Mädchen. Der Autofahrer selbst trat nach Aussage der Dortmunderin leicht aggressiv auf, weshalb sie sich auf den Weg nach Hause machte.

Die beiden Personen seien nach Angabe des Mädchens in einem blauen VW unterwegs gewesen. Sie beschreibt den Autofahrer und seine Beifahrerin wie folgt:

Autofahrer:

- Männlich - 30 bis 35 Jahre alt - Sprach kein gutes Deutsch

Beifahrerin:

- Graue Oberbekleidung mit Schriftzug - Dunkle Haare als Zopf gebunden

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Autofahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Nord zu melden, Tel.: 0231/132-2321.

