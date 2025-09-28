PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung: Versuchtes Tötungsdelikt in der nördlichen Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0836

Wie bereits mit der Lfd. Nr.: 0835 berichtet, kam es am Samstagabend (27. September) zu einem versuchten Tötungsdelikt in der nördlichen Innenstadt von Dortmund.

In der ursprünglichen Meldung war die Erreichbarkeit der Staatsanwaltschaft fehlerhaft. Rückfragen zu dem Sachverhalt richten Sie bitte an die zuständige Staatsanwältin, Frau Andersson, unter Tel. 0172/3752758.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Joshua Pollmeier
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
