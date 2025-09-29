PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung zum versuchten Tötungsdelikt an der Reinoldikirche

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0839

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie berichtet, setzten am Donnerstagabend (25.09.) zwei Männer das Schlaflager zweier Obdachloser an der Reinoldikirche in Brand (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6125787).

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter ebenfalls aus dem Obdachlosen-Milieu stammen. Diese konsumierten zuvor gemeinsam mit den 51- und 43-Jährigen Alkohol am westlichen Nebeneingang der Kirche. Anschließend legten sich die Männer schlafen.

Einer der Täter goss daraufhin eine Flasche Wodka aus und zündete den Alkohol an. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Brückstraße.

Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zur Identität der beiden flüchtigen Täter machen? Diese können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: 23 bis 25 Jahre alt, 170 bis 185 cm groß. Blonde Haare am Hinterkopf, ansonsten Glatze. Trug dunkle Kleidung und einen beigen Rucksack.

2. Täter: 23 bis 25 Jahre alt, 170 bis 185 cm groß. Trug dunkle und beige Kleidung.

Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der 0231/132-7441 entgegen.

Hinweis für Medienvertreter: Weitere Auskünfte erteilt weiterhin ausschließlich Oberstaatsanwalt Carsten Dombert unter 0231/92626102.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

