Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht in Lünen-Süd am Kreisverkehr: Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0843

Am Dienstag (23. September) ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Autofahrer. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 16 Uhr fuhr ein 17-Jähriger aus Lünen mit seinem E-Scooter auf der Bebelstraße in Lünen-Süd. Erkenntnissen zufolge überquerte er den Zebrastreifen am Kreisverkehr Bebelstraße/ Am Preußenbahnhof.

Als er rechts neben sich ein Auto bemerkte, bremste er den Roller ab. Das Auto berührte ihn am Fußknöchel.

Der Fahrer hielt kurz an und sagte dem 17-Jährigen, er sei zu dunkel angezogen. Anschließend fuhr er in Richtung eines Supermarktes in der Bebelstraße weiter.

Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Roller erlitt leichte Beschädigungen.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, hat graue und kurze Haare und Beulen über den Augen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Lünen unter der Telefonnummer 0231/132-3121 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

