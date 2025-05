Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei kontrolliert getuntes Auto (26.05.2025)

Konstanz (ots)

In das Visier einer Streifenwagenbesatzung geraten ist ein Autofahrer am Montagabend gegen 21.15 Uhr auf der Spanierstraße. Bei der Überprüfung eines 21-Jährigen mit einem Opel fiel den Beamten auf, dass die Verkehrssicherheit durch diverse Umbauten zum Teil wesentlich beeinträchtigt war. Dies hatte zur Folge, dass der Mann mit seinem Auto in diesem Zustand nicht mehr weiterfahren durfte. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige, da er mit seinem nicht verkehrssicheren Auto am Straßenverkehr teilnahm, obwohl dessen Betriebserlaubnis erloschen war.

