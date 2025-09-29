Polizei Dortmund

POL-DO: 33-jährige Ersthelferin aus Kamen unterstützt bei erfolgreicher Reanimation im Autobahn Kreuz Dortmund-Nordwest auf der BAB 2

Am Sonntag, den 28.09. ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover im Kreuz Dortmund-Nordwest. Dem Verkehrsunfall war ein medizinischer Notfall vorausgegangen. Eine 33-jährige Kamenerin unterstützte bei den anschließenden Reanimationsmaßnahmen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer mit seiner 86-jährigen Ehefrau durch die Parallelfahrbahn des Autobahnkreuzes Dortmund-Nordwest, als dieser hinter dem Steuer das Bewusstsein verlor. Weil ihr Mann auch durch Rufen und Zerren nicht wach wurde und mit dem Fuß auf dem Gaspedal stand, griff sie in das Lenkrad, steuerte das Auto nach rechts in die Betonschutzwand und konnte es dadurch bis zum Stillstand abbremsen. In Folge dessen zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Gemeinsam mit einer 33-jährigen Ersthelferin aus Kamen leitete ein Polizeibeamter die Reanimation ein. Diese wurde bis zum Eintreffen eines Rettungswagens aufrechterhalten.

Durch die Erste-Hilfe Maßnahmen konnte der Mann stabilisiert werden. Ein Rettungswagen brachte den 83-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. Informationen zu seinem aktuellen Zustand liegen uns derzeit nicht vor.

Aufgrund der Landung des alarmierten Rettungshubschraubers kam es für ca. 20 Minuten zu einer Sperrung der Richtungsfahrbahn Hannover, wobei es nur zu einer geringfügigen Staubildung kam. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

