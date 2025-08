Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rentnerin bestohlen - Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Am späten Freitagnachmittag befand sich eine 96-Jährige in der Sparkassenfiliale in der Weimarer Innenstadt. Als die ältere Dame im Begriff war Überweisungen zu tätigen, wurde sie durch einen 57-jährigen Mann abgelenkt. Ein zweiter, bislang noch unbekannter Täter nutzte dies und entwendete ihre Geldkarte aus dem Automaten. Um seine Handlung zunächst zu verschleiern, steckte er eine fremde, zuvor in Gera entwendete Geldkarte in den Automaten. Fortfolgend hoben die Täter 2000 EUR vom Konto der Rentnerin ab. Vermutlich hatten sie zuvor die ältere Dame bei der Eingabe ihres PINs beobachtet. Als der 96-Jährigen weitere Überweisungen verwehrt blieben, bemerkte sie schließlich den Kartendiebstahl. Zum Glück machte sie unverzüglich lautstark auf sich aufmerksam, was ein außerhalb der Filiale stehender Polizeibeamter im Dienstfrei wahrnahm. Dieser konnte den 57-jährigen Täter bis zum Eintreffen der Weimarer Beamten festhalten. Der zweite, noch unbekannte Täter (ca. 30 Jahre, dunkle Haare) konnte in einem Kleinwagen mit vermutlich irischem Kennzeichen flüchten. Bei der Durchsuchung des gestellten Täters konnten über 2000 EUR Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt werden. Es wurde Anzeige wegen Diebstahl und Computerbetrug erstattet. Personen, die Hinweise zu Tat, Täter und Fahrzeug mit Kennzeichen geben können, werden gebeten sich unter der Bezugsnummer 0199058/2025 mit der Polizeiinspektion Weimar in Verbindung zu setzen (03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

