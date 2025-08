Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Schwung übers Ziel hinaus - Diebesflucht im Zickzack

Eisenberg (ots)

Eisenberg - Ein 55-jähriger Mann hatte am gestrigen Abend offenbar ein ganz besonderes Begehren. Ein Metallrohr vom Wertstoffhof in der Mozartstraße. Kurz entschlossen - und deutlich alkoholisiert - drang er in den Abendstunden in das umfriedete Grundstück der Firma ein, um sich das gute Stück anzueignen. Dabei wurde er allerdings von einem aufmerksamen Mitarbeiter ertappt. Der Dieb bedrohte den Mitarbeiter mit der Stange und trat auf seinem Fahrrad die Flucht an - allerdings weniger elegant, denn mit 1,58 Promille zog er deutliche Schlangenlinien. Die Flucht endete schließlich an einer nahegelegenen Tankstelle, wo ihn die Polizei stellte und auch das Beutegut vorfand. Ergebnis: Mehrere Anzeigen, eine Blutentnahme - und hoffentlich eine neue Erkenntnis, dass Fahrradfahren in diesem Zustand nicht zur Olympiakarriere führen.

