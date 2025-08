Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drama auf den Gleisen - Rentnerin in letzter Sekunde gerettet

Kahla, Jena (ots)

Spektakuläre Szenen spielten sich Samstagabend in Rothenstein ab. Eine 78-jährige Frau hatte sich mit ihrem Auto auf einem Bahnübergang festgefahren. Just in dem Moment, als sich die Schranken senkten und ein Zug nahte, kam ein Anwohner mit seinem Lkw vorbei. Geistesgegenwärtig reagierte der Mann, hängte das feststeckende Fahrzeug an seinen Lkw und zog es - wie in einem Actionfilm - im letzten Moment von den Gleisen. Wenige Sekunden später rauschte der Zug durch. Die Frau kam mit dem Schrecken davon, erwartet nun allerdings eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

