Polizei Dortmund

POL-DO: LKW reißt Oberleitung ab: Körner Hellweg für mehrere Stunden gesperrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0845

Aufgrund eines aktuellen Einsatzes von Feuerwehr und Polizei Dortmund ist der Körner Hellweg gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein LKW-Fahrer gegen 10:50 Uhr auf Höhe der Lippstädter Straße mit der Oberleitung der Stadtbahn. Das Kabel riss dadurch ab und fiel auf die Fahrbahn. Zwei geparkte Autos wurden dadurch beschädigt.

Der LKW-Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien. Der Körner Hellweg ist zwischen den Straßen "Am Zehnthof" und "Am Zippen" gesperrt. Nach ersten Einschätzungen wird die Sperrung noch mehrere Stunden andauern.

Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die DSW hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell