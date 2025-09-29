PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: LKW reißt Oberleitung ab: Körner Hellweg für mehrere Stunden gesperrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0845

Aufgrund eines aktuellen Einsatzes von Feuerwehr und Polizei Dortmund ist der Körner Hellweg gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein LKW-Fahrer gegen 10:50 Uhr auf Höhe der Lippstädter Straße mit der Oberleitung der Stadtbahn. Das Kabel riss dadurch ab und fiel auf die Fahrbahn. Zwei geparkte Autos wurden dadurch beschädigt.

Der LKW-Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien. Der Körner Hellweg ist zwischen den Straßen "Am Zehnthof" und "Am Zippen" gesperrt. Nach ersten Einschätzungen wird die Sperrung noch mehrere Stunden andauern.

Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die DSW hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren