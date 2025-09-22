POL-UN: Unna - Nach Verkehrsunfall sucht die Polizei den Verursacher
Unna (ots)
Am Freitag (19.09.2025) kam es gegen 17.00 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Unna zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers.
Ein 16-jähriger aus Unna befuhr mit seinem Fahrrad in Höhe des Kreisverkehrs Ecke Hansastraße/Platanenallee den dortigen Zebrastreifen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr in die Friedrich-Ebert-Straße ein und übersah dabei den auf dem Zebrastreifen befindlichen 16-Jährigen. Dieser fiel zu Boden und verletzte sich leicht.
Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich - nachdem er kurz angehalten hatte - von der Unfallstelle.
Der gesuchte Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben:
- Männlich (vermutlich älterer Mann) - Osteuropäisches Erscheinungsbild - Blaues T-Shirt - Glatze - Ziegenbart - Kleinen Bierbauch - Russischer Akzent - Fuhr einen grauen Pkw
Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
