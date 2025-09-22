PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nach Verkehrsunfall sucht die Polizei den Verursacher

Unna (ots)

Am Freitag (19.09.2025) kam es gegen 17.00 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Unna zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers.

Ein 16-jähriger aus Unna befuhr mit seinem Fahrrad in Höhe des Kreisverkehrs Ecke Hansastraße/Platanenallee den dortigen Zebrastreifen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr in die Friedrich-Ebert-Straße ein und übersah dabei den auf dem Zebrastreifen befindlichen 16-Jährigen. Dieser fiel zu Boden und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich - nachdem er kurz angehalten hatte - von der Unfallstelle.

Der gesuchte Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben:

   - Männlich (vermutlich älterer Mann)
   - Osteuropäisches Erscheinungsbild
   - Blaues T-Shirt
   - Glatze
   - Ziegenbart
   - Kleinen Bierbauch
   - Russischer Akzent
   - Fuhr einen grauen Pkw

Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

