Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nach Verkehrsunfall sucht die Polizei den Verursacher

Unna (ots)

Am Freitag (19.09.2025) kam es gegen 17.00 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Unna zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers.

Ein 16-jähriger aus Unna befuhr mit seinem Fahrrad in Höhe des Kreisverkehrs Ecke Hansastraße/Platanenallee den dortigen Zebrastreifen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr in die Friedrich-Ebert-Straße ein und übersah dabei den auf dem Zebrastreifen befindlichen 16-Jährigen. Dieser fiel zu Boden und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich - nachdem er kurz angehalten hatte - von der Unfallstelle.

Der gesuchte Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben:

- Männlich (vermutlich älterer Mann) - Osteuropäisches Erscheinungsbild - Blaues T-Shirt - Glatze - Ziegenbart - Kleinen Bierbauch - Russischer Akzent - Fuhr einen grauen Pkw

Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell