Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste

Fröndenberg (ots)

Polizeihauptkommissarin Claudia Preker und Polizeihauptkommissar Markus Droste bieten am Donnerstag, den 25.09.2025, wieder ihre Bürgersprechstunde in Fröndenberg an.

Bürgerinnen und Bürger finden ihre beiden polizeilichen Ansprechpartner zu allem, was ihnen auf der Seele liegt auf dem Wochenmarkt.

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr stehen sie mit Rat und Tat allen Interessierten zur Seite und führen Gespräche zu polizeilichen Themen oder darüber, was der Fröndenberger Bevölkerung auf dem Herzen liegt: kommen Sie also gerne alle vorbei!

