Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - 86-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Korrektur

Schwerte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (19.09.2025) in Schwerte ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Gegen 16:25 Uhr befuhr der 86-jährige Schwerter mit seinem Fahrrad die Rote-Haus-Straße. An der Kreuzung Rote-Haus-Str./ Iserlohner Straße musste der Fahrradfahrer verkehrsbedingt warten. Anschließend nahm er die Fahrt wieder auf und beabsichtigte von der Rote-Haus- Straße nach links auf die Iserlohner Straße abzubiegen. Hierbei übersah er die von links kommende 38-jährige Iserlohnerin mit ihrem Pkw. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kollidierte der PKW mit dem Fahrradfahrer. Dieser prallte auf die Motorhaube und wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Anschließend fiel der Fahrradfahrer zu Boden. Der Unfallhergang konnte hierbei von zwei Zeugen beobachtet werden.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus in Dortmund zugeführt.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus in Schwerte zugeführt.

Der Verkehrsunfall wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aufgenommen. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

