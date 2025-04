Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mann entwendet 63 Pflegeshampoos im Hamburger Hauptbahnhof im Wert von 350 Euro-

Hamburg (ots)

Am 11.04.2025 gegen 11.30 Uhr soll ein Mann (m.38) insgesamt 63 Pflegeshampoos im Wert von rund 350 Euro in einem Supermarkt in der Wandelhalle entwendet haben.

"Der Tatverdächtige soll mehrfach diverse Shampoos aus den Regalen entnommen und diese anschließend in zwei mitgeführte Einkaufstaschen verstaut haben."

Ein Kaufhausdetektiv beobachtete den Diebstahl und konnte den bulgarischen Staatsangehörigen beim Verlassen des Supermarktes stellen und bis zum Eintreffen einer angeforderten Bundespolizeistreife vor Ort festhalten.

"Das Diebesgut wurde in den mitgeführten Taschen aufgefunden und noch im Geschäft an einen Mitarbeiter übergeben."

Gegen den polizeilich bekannten Mann leiteten die eingesetzten Bundespolizisten ein Strafverfahren (Verdacht auf besonders schweren Fall des Diebstahls-gewerbsmäßig) ein. Der Beschuldigte musste nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Auf Nachfrage wollte sich der Tatverdächtige nicht zum Tatvorwurf äußern. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

