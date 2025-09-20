Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fahrzeugbrand unter Carport

Unna (ots)

Am Samstagmorgen (20.09.2025) brannten in Unna zwei Fahrzeuge unter einem Carport. Gegen 03:05 Uhr wurde der Feuerwehr durch Anwohner ein PKW Brand in der Luisenstraße gemeldet. Polizei und Feuerwehr trafen zeitgleich am Brandort ein. Zum Zeitpunkt des Eintreffens am Einsatzort brannte unter einem Carport ein PKW im Vollbrand. Das Carport war mit einem Mehrfamilienhaus fest verbaut. Durch den Fahrzeugbrand wurden ein weiteres Fahrzeug, das Carport und das Mehrfamilienhaus zum Teil stark beschädigt. Alle Personen aus dem Mehrfamilienhaus konnten sich in Sicherheit bringen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen des Brandes werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 02303-921 3122 an die Polizeiwache Unna zu wenden.

