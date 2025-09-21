Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen

Holzwickede (ots)

Am Samstagmorgen, den 20.09.2025 gegen 08:15 Uhr kam es in Holzwickede, im Kreuzungsbereich Billmericher Weg/Massener Straße/Goethestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jährige Hammer übersah mit seinem Pkw die vorfahrtsberechtigte 51-jährigen Holzwickederin in ihrem Pkw. Durch die Kollision wurden die 51-Jährige und der 7-Jährige Beifahrer des 35-Jährigen Hammers leicht verletzt. Der 35-Jährige verblieb unverletzt. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der 7-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden Fahrzeuge verblieben nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde Kreuzungsbereich teilweise gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell