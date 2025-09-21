Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Mehrere Wohnmobile aufgebrochen

Kamen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 19.09.2025 auf Samstag, den 20.09.2025 kam es in Kamen zu mehreren Aufbrüchen von Wohnmobilen. Die Wohnmobile wurden im Anschluss durch den/die Täter betreten und augenscheinlich nach möglicher Beute durchsucht. Der/die Täter schlugen insbesondere in den Straßen, Herni-David-Straße, Sesekedamm und Holbeinstraße zu.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Kamen unter 02389 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

